België zet zich schrap voor nieuwe regen

Sinds een week is het vrijwel droog en kon het water in het rampgebied in Wallonië en Limburg zakken, maar komend weekend worden stevige onweersbuien verwacht. Dat baart zorgen, nu opvangbekkens nog volstaan en dijken nog zijn verzadigd. Al „wordt het zeker geen herhaling van wat zich vorige week heeft afgespeeld”, verzekert weerman David Dehenauw op televisiezender VTM.

In het Belgisch-Limburgse Halen worden niettemin zwakke gedeelten dijk uit voorzorg weer versterkt met zandzakken. Die waren opgehaald toen het gevaar geweken leek, maar worden nu hergebruikt, vertelt burgemeester Erik Van Roelen in de krant Het Laatste Nieuws.

Ook de autoriteiten in Henegouwen en Vlaams-Brabant volgen de ontwikkelingen op de voet, zegt het nationaal crisiscentrum. Nieuwe regenval zou in het Henegouwse Aiseau-Presles „een risico inhouden voor nieuwe overstromingen.” Omdat de opvangbekkens langs het riviertje de Demer nog vrijwel vol zijn, kan het ook in Vlaams-Brabant spannend worden. Hetzelfde geldt voor Limburg.

„We moeten niet panikeren, maar wel alert zijn”, zegt burgemeester Roelen.