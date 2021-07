Dodental watersnood België naar 37, maar bijna iedereen gevonden

De politie zoekt nog altijd verder in het rampgebied. Zij heeft inmiddels 32 van de slachtoffers kunnen identificeren. Van de 473 mensen die zoek waren, zijn er zes nog niet gevonden. Voor een aantal van hen is er hoop wegens „een vermoedelijk teken van leven”, maar „anderzijds zijn er voor bepaalde mensen zeer sterke indicaties dat ze jammer genoeg bij de dodelijke slachtoffers zullen behoren”, laat het nationaal crisiscentrum weten.

Zo nu en dan komen er nog wel nieuwe meldingen binnen van vermissingen, tekent het crisiscentrum aan.

Zandzakken

België en Duitsland zijn nog maar nauwelijks begonnen aan het opruimen van de ravage door de overstromingen of er is alweer nieuwe regen op komst. De autoriteiten zijn op hun hoede. Her en der wordt met zandzakken gesjouwd.

Sinds een week is het vrijwel droog en kon het water in het rampgebied in Wallonië en Limburg zakken, maar komend weekend worden stevige onweersbuien verwacht. Dat baart zorgen, nu opvangbekkens nog volstaan en dijken nog zijn verzadigd. Al „wordt het zeker geen herhaling van wat zich vorige week heeft afgespeeld”, verzekert weerman David Dehenauw op televisiezender VTM.

In het Belgisch-Limburgse Halen worden niettemin zwakke gedeelten dijk uit voorzorg weer versterkt met zandzakken. Die waren opgehaald toen het gevaar geweken leek, maar worden nu hergebruikt, vertelt burgemeester Erik Van Roelen in de krant Het Laatste Nieuws.

„We moeten niet panikeren, maar wel alert zijn”, aldus burgemeester Roelen.

Ook de autoriteiten in Henegouwen en Vlaams-Brabant volgen de ontwikkelingen op de voet, zegt het nationaal crisiscentrum. Nieuwe regenval zou in het Henegouwse Aiseau-Presles „een risico inhouden voor nieuwe overstromingen.” Omdat de opvangbekkens langs het riviertje de Demer nog vrijwel vol zijn, kan het ook in Vlaams-Brabant spannend worden. Hetzelfde geldt voor Limburg.

Duitsland

In Duitsland wordt ondertussen nog druk verder gewerkt aan het opruimen, maar ook nog naar het zoeken naar overlevenden of lichamen van slachtoffers. Het officiële dodental staat op 177 maar er worden nog zo’n honderd mensen vermist.

Ook in Duitsland is er opnieuw regen op komst. Gebieden die geraakt werden door het noodweer, kunnen dit weekend zware regenval verwachten.

’Lokale stormen’ zullen in verschillende delen van Rijnland-Palts voorkomen, aldus het weerbericht van DWD. Op sommige plekken zal het slechts regenen, elders komt er onweer. Juist in deelstaat Rijnland-Palts zijn nog 4500 vrijwilligers, brandweermannen en militairen bezig met het verlenen van hulp.