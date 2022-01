Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian 'Baudet is niets meer dan een rimpeling in modderig water'

Door Afshin Ellian

In de Kamer gaat het knetteren. Het Kamerdebat over de regeringsverklaring zou eigenlijk over de controversiële vraagstukken, zoals de miljardenfondsen voor klimaatverandering en stikstof moeten gaan. Het klimaatdebat en het natuurdebat zijn verschillende kwesties. Bij het klimaatdebat gaat het om het verminderen van CO2-uitstoot en de energietransitie. Daarentegen gaat het in het natuurdebat om de vermindering van stikstofuitstoot en de nadelige effecten daarvan voor de woningbouw en vooral de landbouw. Er is geen enkel Europees land dat zich bewust in een wettelijke stikstofcrisis of klimaatcrisis heeft geplaatst.