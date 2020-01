Straatrovers (12, 13) met ’wapenarsenaal’ opgepakt in Amsterdam

’Beste ouders van Amsterdam e.o., maar eigenlijk van heel Nederland, weet u wat uw kind doet buiten op straat? Weet u waar ze mee bezig zijn op de telefoon (want hoe denkt u dat ze hieraan komen?) Vraagt u uw kind weleens wat hij/zij (voornamelijk hij) in zijn jaszak of rugtas heeft zitten?’ schrijft de politie op Instagram.

De agenten schrijven zich ernstige zorgen te maken en vragen ouders, leraren en sportleraren dergelijke zaken te bespreken: „Kom in actie! Want er gaan nog veel meer incidenten als hierboven plaatsvinden als we er met z’n allen niets aan doen.”