Erdogan claimt overwinning in Turkse presidentsverkiezingen

Dat is nog voordat de officiële resultaten bekend zijn. Daarin lijkt de zittende president wel een beslissende voorsprong te hebben genomen. Eerder meldden staatsmedia al dat Erdogan aan de leiding gaat.

Volgens de Hoge Kiesraad staat de zittende president met ongeveer driekwart van de stemmen geteld op 53,41 procent.

Persbureau Anadolu bericht dat de conservatieve president met alle stemmen geteld op 52 procent staat, tegen 48 procent voor zijn tegenstrever Kemal Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP). Het officiële eindresultaat moet nog worden vastgesteld.

Media gelieerd aan de oppositie meldden in eerste instantie dat Kilicdaroglu van de centrumlinkse Republikeinse Volkspartij (CHP) nipt voorstaat. Later werd dat omgebogen in een lichte voorsprong voor Erdogan. Een woordvoerder van diens AK-partij zei dat uit de resultaten blijkt dat Erdogan forse steun heeft.

De emir van Qatar heeft als eerste staatshoofd de Turkse president Erdogan gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel die nog niet officieel is. „Ik wens je succes in je nieuwe ambtstermijn”, schrijft sjeik Tamim bin Hamad al-Thani op Twitter.

Hij hoopt dat Erdogans winst goed uitpakt voor „de sterke relaties van onze twee landen om verder te ontwikkelen en groeien.” Turkije en Qatar onderhouden een goede relatie sinds Erdogan aan de macht is.

Het hoofd van de Taliban in Afghanistan, Mohammad Hassan Akhund, zei dat hij hoopte op voortzetting van de ’vriendschappelijke betrekkingen’ met Turkije. De islamitische groepering is sinds de zomer van 2021 weer aan de macht, maar is sindsdien door nog geen enkele staat erkend als de legitieme regering van Afghanistan.

In de eerste ronde wist Erdogan met 49,5 procent net geen absolute meerderheid te halen, waardoor een tweede ronde nodig was. De 69-jarige Erdogan is inmiddels twintig jaar aan de macht, eerst als premier en sinds 2014 als president.

De opkomst bij de tweede ronde van de Turkse presidentsverkiezing is 85,18 procent, meldt staatspersbureau Anadolu. Ruim 64 miljoen Turken mochten stemmen, van wie een deel dat eerder al deed in het buitenland. Buiten Turkije was de opkomst 56,88 procent.

In de eerste ronde lag de opkomst met 88,84 procent hoger. In het buitenland ging het twee weken terug om 53,85 procent. In Nederland kwam toen ruim de helft van de kiezers opdagen. Volgens cijfers van Anadolu was Erdogan de populairste kandidaat onder Turkse Nederlanders.