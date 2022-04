Agenten schieten bij arrestatie verdachten straatroof Rotterdam

De straatroof op een man en een vrouw vond rond 21.15 uur plaats op de Eliotplaats in Rotterdam. De daders trokken een tas uit handen van de vrouw en namen de benen. Gewaarschuwde agenten die in de buurt waren vonden de verdachten en voelden zich volgens de politie genoodzaakt meerdere waarschuwingsschoten te lossen. Op de plek van de beroving is een nepvuurwapen gevonden en in beslag genomen.