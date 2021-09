Het geheim van Oxford

Premium Op weg

Per boot terug in de tijd in het Westland

Het Westland staat bekend om zijn glastuinbouw. De Glazen Stad, zoals de driehoek Monster-Delft-Maassluis ook wel heet, is een welvarende en innovatieve streek. Het gebied is een megapopulaire wandel-, fiets- en vaarroute geworden. We gaan er met de sloep doorheen.