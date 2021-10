Wereldwijde storing bij WhatsApp, Facebook en Instagram

De eerste meldingen van de storing werden in Nederland tussen 17.30 en 17.45 uur gedaan. Onduidelijk is wat er aan de hand is met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook, het moederbedrijf van de diensten. De apps van Facebook worden wereldwijd door miljarden mensen gebruikt.

Facebook Nederland kan nog niet zeggen wat er aan de hand is en kan op dit moment nog niet meer informatie geven, laat een woordvoerster weten. „We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen”, aldus de woordvoerster.

Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur.