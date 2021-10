WhatsApp, Facebook en Instagram lijken terug, maar stabiel is het nog niet

Facebook heeft nog niet laten weten dat de storing verholpen is.

Op Twitter verschenen maandagavond veel meldingen van Nederlanders die niet konden appen. WhatsApp bevestigde de problemen via Twitter, maar meldde niets over de oorzaak of hoe lang het nog zou duren.

De eerste meldingen van de storing werden in Nederland tussen 17.30 en 17.45 uur gedaan. Nederlanders wijken uit naar sms, bellen of Twitter, dat nog wel werkt. „Lang geleden dat ik ouderwets sms heb gebruikt. Werkt prima eigenlijk”, meldt een Twitteraar.

Op 19 maart hadden de diensten van Facebook ook te maken met een grote storing. Die duurde toen ongeveer een uur. De storing van vandaag duurt dus aanmerkelijk langer.

DNS

Wat er precies aan de hand is met de socialemediabedrijven van het Amerikaanse Facebook, het moederbedrijf van de diensten, is nog niet opgehelderd. In techmedia wordt volop gespeculeerd over de oorzaak. Het probleem zou zich concentreren rond het zogenoemde Domain Name System (DNS). Dit adresboek van het internet zorgt ervoor dat domeinnamen door computers worden gekoppeld aan IP-adressen.

In dit specifieke geval lijkt het erop dat het probleem zelfs nog ietsje groter is. Wereldwijd is in het ’routeboek’ van het internet geen weg te vinden naar de servers van Facebook. Op het grote internet-forum Reddit zit men te puzzelen hoe dat kan en is er iemand die zegt Facebook-medewerker te zijn die uitlegt dat het een fysiek probleem is.

Tech-expert Danny Mekić vat samen wat op dat forum wordt geconcludeerd: „Het lijkt erop dat de hoofdverbinding met belangrijke servers van Facebook door een software-update niet meer bereikbaar is”, legt hij uit. „Normaal kun je dan met een speciaal apparaat op afstand ín het datacentrum kijken om het te herstellen.”

’Van buitenaf fixen niet mogelijk’

Maar dat lijkt het probleem te zijn, blijkt ook uit het Reddit-forum: van buitenaf is het niet mogelijk om het probleem ín het datacentrum te fixen en ín het datacentrum zijn mensen aanwezig die niet die specialistische kennis in huis hebben. „Het lijkt erop dat er een hardware-matig probleem is in één van de belangrijkste datacentra”, vertelt Mekić. „Zo’n specifiek probleem dat er mensen van buitenaf naar het datacentrum moeten gaan komen om het op te lossen. Vanwege Covid zouden er minder mensen aan het werk zijn, en het zou een ontzettend specifiek probleem zijn.” Maar, benadrukt Mekić: hij hoort het uit tweede hand, en de identiteit van de Reddit-gebruiker is niet te controleren. Facebook heeft de geruchten dan ook nog niet bevestigd.

’Hack onwaarschijnlijk’

Veligheidsexperts zeggen tegen persbureau Reuters dat de storing mogelijk door een interne fout bij Facebook is veroorzaakt. Sabotage van binnenuit sluiten zij niet uit, maar een hack van buitenaf wordt onwaarschijnlijk geacht.

De apps van Facebook worden wereldwijd door miljarden mensen gebruikt. In juli meldde het concern nog dat er tot wel 2,5 miljard dagelijkse gebruikers zijn.

Het aandeel van Facebook is vandaag vijf procent minder waard geworden, en het grootste gedeelte van de daling is na de storing tot stand gekomen.

Facebook Nederland kan nog niet zeggen wat er aan de hand is en kan op dit moment nog niet meer informatie geven, laat een woordvoerster weten. „We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen problemen hebben om toegang te krijgen tot onze apps en producten. We werken eraan om alles zo snel mogelijk te herstellen”, aldus de woordvoerster.

Twitter: hallo iedereen

Het is ook Twitter zelf inmiddels ook opgevallen dat mensen wereldwijd uitwijken naar hun platform. „Hello literally everyone”, verscheen rond 19.30 uur op @Twitter.

Internetstoringen komen vaker voor. In juli waren veel websites onbereikbaar door problemen bij het Amerikaanse techbedrijf Akamai, waardoor in Nederland sites van onder meer de politie, Rabobank, ING en regionale kranten onbereikbaar waren.Een maand daarvoor zorgden problemen bij het Amerikaanse bedrijf Fastly ervoor dat wereldwijd veel veelbezochte sites tijdelijk uit de lucht waren, waaronder die van kranten als The Guardian, The New York en Le Monde.

Facebook opnieuw in het nieuws

Facebook wordt er maandag in de VS van beschuldigd dat het sociale medium bijdroeg aan de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari. Facebook-topman Nick Clegg noemt die beschuldigingen „belachelijk.” Hij zei dat zondag bij CNN vooruitlopend op het optreden van een klokkenluider, die zich later in het Amerikaanse actualiteitenprogramma 60 Minutes bekendmaakte als Frances Haugen.

Facebook zei voorafgaand aan de uitzending te verwachten dat de voormalige medewerker zou gaan beweren dat Facebook na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november te snel maatregelen heeft versoepeld om beïnvloeding van stemmers te voorkomen. Maar Clegg voerde aan dat Facebook vorig jaar miljarden nepaccounts verwijderde. Hij stelt dat een sociaal medium niet in staat is de polarisatie tussen bevolkingsgroepen die al plaatsvindt nog verder te vergroten. De verantwoordelijkheid voor de opstand van 6 januari lag „duidelijk bij mensen die aanzetten tot geweld en dat nog verder aanmoedigden, inclusief toenmalig president Trump”, zei Clegg.

In de Verenigde Staten biedt Facebook excuses aan bij gebruikers die hinder ondervinden.