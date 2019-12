Duindorpers: ’Tokkies vergiftigen onze naam’

Evert de Niet (79) is geboren en getogen in Duindorp en plaatselijk historicus: „Vreugdevuren horen onlosmakelijk bij de cultuur van Duindorp en Scheveningen. Er wordt maanden naartoe geleefd. Jongeren werken in de zomer door om in december twee weken vrij te nemen voor het bouwen.”

Ⓒ Foto Rene Oudshoorn