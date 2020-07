Amersfoort toneel van demo tegen coronamaatregelen: ’Anderhalve meter nee, knuffelen ja!’

„Nou, dan ga je toch dood?”, brult een omstander naar de voorbijtrekkende stoet in het centrum van Amersfoort. Even lijkt de toon gezet, maar het blijkt een van de weinige wanklanken die de anticoronamaatregelenprocessie te horen krijgt. Er worden door megafoons leuzen gescandeerd als ’coronavirus? Overheidscrisis!’, ’anderhalve meter nee, knuffelen ja!’ en ’wij willen vrijheid’. Deelnemers delen bloemen en flyers uit – al willen slechts weinig mensen ze aannemen – en er wordt muziek gedraaid: ’Als ik de baas zou zijn van het journaal’, galmt er door de Amersfoortse binnenstad. Vooral de zinsnede ’want ik negeerde alle narigheid totaal’ lijkt toepasbaar.

De gemeente heeft de demonstratie goedgekeurd. „Dat was niet nodig maar we wilden het toch netjes regelen”, vertelt mede-organisatrice Bianca Wagt. Ze staat ’met trillende handen’ het toegestroomde publiek te woord. „Ik ben geen publieke spreker, dus ik vind het wel spannend”, vertelt ze De Telegraaf. Van de gemeente mag de groep niet groter zijn dan driehonderd man, omdat anders de anderhalve meter afstand niet te waarborgen is. De demonstratie moet zich daar ook aan houden. „En daar strijden we natuurlijk juist tegen”, legt Bianca Wagt de vreemde tegenstelling uit. „We gaan ons er wel aan houden”, was de boodschap vooraf. „Mensen zijn bang gemaakt door de overheid en de main stream media. Dat moeten we respecteren.”

Tijdens de tocht blijkt die anderhalve meter echter niet van toepassing op de groep demonstranten zelf. Velen knuffelen en kussen wat af onderling. Gekucht wordt er niet, maar zo loopt er in de week waarin wordt gewaarschuwd voor een nieuwe opleving van het virus toch een potentiële brandhaard door het centrum van Amersfoort. „Ja, er zijn wat nieuwe besmettingen”, relativeert organisatrice Wagt de boel. „Maar er wordt ook veel meer getest. Dan krijg je ook meer positieve uitslagen.” Daarnaast deugt de coronatest volgens haar niet, omdat mensen ’onterecht positief zouden testen’. „Het RIVM meldt zelf op zijn website dat de test niet betrouwbaar is.” Op de website van het RIVM wordt inderdaad gesproken over een niet betrouwbare test, maar dit gaat over de snel- en thuistesten.

Ⓒ De Telegraaf

De demonstratie is georganiseerd door de groep Vrijheid & Verbinding Amersfoort eo. maar wordt gesteund door de landelijke actiegroep Viruswaanzin. Mordechai Krispijn van die organisatie sprak de menigte ook toe. „We denken nu misschien, we zijn nog met weinig”, spreekt hij, in de stromende regen. „Maar als iedereen die hier nu is, volgende keer één iemand anders meeneemt, zijn we al met zeshonderd.” Applaus. „En de keer daarop zijn we dan met meer dan duizend.” De groep hoopt op exponentiële groei, zoals het coronavirus in maart en april van dit jaar ook had.

In de menigte loopt ook een man die om heel andere reden ageert tegen de coronavirusmaatregelen. Erwin is blind en is, zo legt hij uit, in het openbaar afhankelijk van mensen. „In mijn eigen straat weet ik de weg wel”, vertelt de artiest, die blind geboren is. „Maar in het openbaar heb ik begeleiding nodig.” Sinds het begin van de coronacrisis is hij aan huis gekluisterd. „Als ik hulp vraag aan mensen, doen ze alsof ik heel erg eng ben. Ik kom nergens meer.” Hij vertelt dat als hij ’niet blind was geweest, hier niet had gestaan’. „Maar ik heb geen keuze. Ik kan niets als iedereen op anderhalve meter afstand moet blijven.”