Amersfoort toneel van demonstratie tegen coronamaatregelen

Onze verslaggever Niels Kalkman is aanwezig bij de demonstratie. Volg zijn live verslag onderaan dit bericht.

Volgens Bianca Wagt van de organisatie is de demo nodig omdat mensen ‘onnodig bang worden gemaakt’ met de coronacijfers. ,,We vinden dat de maatregelen meer kwaad doen dan het virus zelf”, vertelt ze. ,,Het wordt een liefdevolle tocht door de stad.”

Maximum aantal demonstranten

Er is een maximum gesteld van driehonderd deelnemers, omdat anders de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd. ,,We zijn van plan die afstand wel te houden”, vertelt Wacht. ,,Niet omdat wij erin geloven, maar omdat we mensen die bang zijn gemaakt niet af willen schrikken.” Rondom het Eemplein, waar de demo begint, is er wat politie te zien maar de sfeer is gemoedelijk.

Hoogste stijging besmettingen

De demonstratie vindt plaats nadat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vrijdag bekend maakte dat er nog eens 191 mensen positief waren getest op het coronavirus. Dat was de hoogste stijging in twee weken.