Vorig jaar 151.885 inwoners van Nederland gestorven

Bijna 30 procent stierf aan kanker en bijna 22 procent van alle mensen die overleden aan deze ziekte bezweek aan longkanker. Bijna een kwart van de gestorvenen is overleden aan hart- en vaatziekten.

Het aantal mensen dat hieraan sterft, is in de afgelopen halve eeuw met een kwart gedaald: van bijna 50.000 overledenen in 1970 tot ruim 37.000 in 2019. De afname is aanzienlijk meer bij mannen te zien (33 procent) dan bij vrouwen (15 procent).

Het aantal overledenen aan kanker nam juist toe: van ruim 25.000 sterfgevallen in 1970 tot 45.000 in 2019. Bij vrouwen ging dit sterker omhoog dan bij mannen (90 procent tegen 68 procent).

„Hoewel absoluut gezien het aantal sterfgevallen aan kanker jaarlijks toeneemt, neemt relatief gezien de sterfte aan kanker af. Als rekening wordt gehouden met de bevolkingsgroei en de vergrijzing, is de sterfte aan kanker sinds eind jaren tachtig aan het dalen. Bij mannen is de daling het grootst, bij vrouwen is deze gering, vooral door de toename van sterfte aan longkanker”, constateert het CBS.