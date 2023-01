Spaanse politie ontmantelt bende die Oekraïners uitbuitte

Het netwerk wordt beschuldigd van het smokkelen van grote hoeveelheden tabak voor namaaksigaretten die in heel Spanje en in de buurlanden werden verkocht. In Spanje zijn 27 mensen gearresteerd als onderdeel van het onderzoek, waaraan ook Europol meedeed. Ook werden 10 ton tabaksbladeren en 3,5 miljoen pakjes sigaretten met een totale waarde van 37,5 miljoen euro in beslag genomen.

De Oekraïners waren na het uitbreken van de oorlog illegaal of als asielzoeker in Spanje beland. Ze woonden in de fabrieken, mochten daar niet weg en moesten lange dagen maken, aldus de politie. De leiders van het netwerk deden aan „het witwassen van grote sommen geld” en leidden „een luxeleven” in het chique Spaanse toeristenoord Marbella aan de Costa del Sol.