LIVE | Advocaat in zaak-Wiersum: ’Niet indruk wekken dat leven van advocaat meer waard is dan die van agent’

Verdachten Giërmo B. en Moreno B. tekenden beroep aan tegen de eerder opgelegde straffen van de rechtbank in Amsterdam vanwege het doodschieten van advocaat Derk Wiersum op 18 september 2019 in Buitenveldert. Beide mannen werden veroordeeld tot dertig jaar cel, na een eis tot levenslang. De twee ontkennen. Ze vinden dat ze een oneerlijk proces hebben gehad.

Beide verdachten en het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep gegaan. Wiersum was een van de advocaten van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces rond Ridouan Taghi.