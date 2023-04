Timmermans noemt stikstofplannen Van der Plas ’een oprechte poging’

Timmermans kwam naar Den Haag om met Van der Plas in gesprek te gaan over de vraag waar ruimte zit in Europese wet- en regelgeving om de verslechtering van natuurgebieden een halt toe te roepen. „Ik kom hier niet de regels uitleggen”, zei Timmermans na kritiek over eerdere uitlatingen die dat beeld opriepen. „Wij gaan niet op de stoel zitten van de nationale regeringen of parlementen.”

BBB-leider Van der Plas voelt zich ’bevestigd in heel veel van wat wij al zeggen’, zo zei ze na afloop van het ruim twee uur durende gesprek. „Het belangrijkste dat ik heb meegekregen is: Brussel zegt niet nee. Althans, niet altijd.”

’Denkbaar’

Van der Plas meent dat vermindering van stikstof niet altijd de enige maatregel is die nodig is om verslechtering van natuurgebieden tegen te gaan. Timmermans noemt het ’denkbaar’ dat er inderdaad andere methoden zijn. Volgens de Eurocommissaris moet stikstofneerslag echter ’altijd geadresseerd worden als probleem’. „Je kunt wel andere methoden bedenken, dat is mogelijk. Maar je moet niet vergeten dat je linksom of rechtsom iets aan stikstof moet doen”, aldus Timmermans.

Hij noemt de initiatiefnota van BBB voor een ander stikstofbeleid ’het waard om te lezen’. „Er zitten aanzetten in”, aldus Timmermans. Hij noemt het stuk expliciet ’geen sprookjesnota’. Die woorden werden eerder door D66-Kamerlid Tjeerd de Groot gebruikt om de plannen in twijfel te trekken. „Meneer Timmermans heeft de nota - in tegenstelling tot D66 - wél gelezen”, sneerde Van der Plas dan ook.

Per natuurgebied

Van der Plas erkent dat de Brusselse regels voorschrijven dat Nederland moet voorkomen dat natuurgebieden achteruit gaan. Maar welke maatregelen hiervoor worden getroffen ’is aan de lidstaten zelf’. Volgens Van der Plas verschilt dat sterk per natuurgebied. Het probleem ligt volgens haar dus vooral bij de methodes die Nederland kiest, en niet de Europese regels. „Wat mij heel erg bemoedigt, is dat de BBB zich wil houden aan Europese wet- en regelgeving”, zei Timmermans dan ook.

Timmermans herhaalde wel dat de Europese Commissie Nederland opnieuw oproept ’zo snel mogelijk’ een einde te maken aan de verslechtering van natuurgebieden. „Onze ervaring is dat als je eenmaal verslechtering stopt, het herstel dan vrij snel komt.”

Het gesprek ging overigens niet alleen over stikstof, liet Van der Plas zich ontvallen. Het is bijvoorbeeld ook over de wolf en de ganzenproblematiek gegaan, zei Van der Plas.