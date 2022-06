Nederlandse drugscriminelen opgepakt in België

TONGEREN - De Belgische politie heeft een internationale drugsbende opgerold waarbij in totaal elf verdachten zijn gearresteerd, onder wie twee Nederlanders. Dat gebeurde rond 15 juni tijdens invallen in woningen in de grensstreek met Nederlands Limburg, maakte het parket in Tongeren (België) donderdag bekend. De Nederlanders werden opgepakt in Limbricht en Echt. Ook was er een huiszoeking in Guttecoven, maar daar werd niemand aangehouden, aldus een woordvoerder van het Parket in Tongeren.