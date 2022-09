Premium Het beste van De Telegraaf

Armste regio’s pikken het niet meer: schiet Poetin zich met ’gedeeltelijke’ mobilisatie in eigen voet?

Een Russische agent begint met een geweer in de lucht te schieten als een protest bij het plaatsje Endirey in Dagestan hem teveel wordt. Ⓒ twitter

Het verzet van de Russische bevolking tegen de ’gedeeltelijke mobilisatie’ van president Poetin gaat door. Niet alleen in de steden zijn betogingen, ook in de verarmde rafelranden van het land neemt de woede toe. Mobilisatiecentra gaan in vlammen op en protesterende moeders bekvechten met Russische agenten. „Moskou zal verdere schade willen voorkomen.”