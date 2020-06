’Heel Nederland is onderhand wel klaar met biomassa’

D66-fractievoorzitter Rob Jetten vierde vorig jaar feest om de sluiting van een Amsterdamse kolencentrale waar biomassa werd meeverbrand. Nu er steeds meer verzet komt tegen biomassa is de kans groot dat Nederland afhankelijker gaat worden van gascentrales. Ⓒ Instagram Rob Jetten

Den Haag - Er is een kantelpunt bereikt in de discussie over omstreden biomassacentrales. Na felle kritiek uit de maatschappij zijn de coalitiepartijen het eens: het moet anders. Tegenstanders van deze vorm van ’groene’ energie bereikten donderdag een kleine overwinning: de nieuw te bouwen centrale bij Diemen gaat voorlopig in de ijskast.