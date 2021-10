Eerste Amerikaanse paspoort met ’X’ als geslacht uitgegeven

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is toegewijd aan „het bevorderen van de vrijheid, waardigheid en gelijkheid van alle mensen, onder wie die van lhbti’ers”, zei een woordvoerder bij de bekendmaking van de paspoortuitgifte. President Joe Biden beloofde eerder dat zijn regering rechten van de lhbti-gemeenschap als prioriteit zou behandelen.

Kritische Republikeinen stellen dat de ontwikkeling onwetenschappelijk is en dat de biologie helder is over het geslacht van mensen.

Bekijk ook: Woke is een religie en ondermijnt wel degelijk onze veiligheid

Bekijk ook: In pas met radicale genderagenda

Voor Amerikanen in het buitenland geldt dat zij begin volgend jaar paspoorten kunnen aanvragen waarin bij het geslacht X staat. Wereldwijd geeft slechts een beperkt aantal landen dit soort identiteitsdocumenten uit. Volgens een in Londen gevestigde belangengroep kunnen mensen in zeker elf landen X of ’overig’ in hun paspoort laten zetten. Ook in Nederland wordt sinds enkele jaren de ’X’ als optie gegeven.