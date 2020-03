’Coronahond’ uit Hongkong toch overleden

Hoog boven de wolkenkrabbers van Hongkong laat een baasje zijn honden uit op een van de rustige wandelpaden rond de stad. Ⓒ AFP

HONGKONG - Twee dagen nadat hij uiteindelijk uit de quarantaine mocht, is de hond uit Hongkong waarvan vermoed werd dat die met het coronavirus was besmet, alsnog overleden. Volgens dierenartsen is het 17 jaar oude beest overleden ten gevolge van de stress die hij opliep in de quarantaine, ver weg van zijn baasje die zijn hele leven voor hem zorgde.