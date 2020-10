NOORDWIJK - Voor wie ooit met een knallende hoofdpijn ontwaakte na een dagje-uit in Noordwijk: het was écht de alcohol. Dat staat vast nu de kustgemeente zich officieel ’heilzame badplaats’ mag noemen. Vanwege de mix van frisse lucht, wind, zon en zee is het er ultragezond toeven, zo stellen duurbetaalde Europese keurmeesters.