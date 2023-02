Lentedagen op komst! ’Bijna hele week zonnig en rond de 13 graden’

Maandag is het ronduit zacht voor de tijd van het jaar. Vooral in het zuiden van het land is het erg zonnig. In het noorden is wat vaker bewolking aanwezig maar ook hier breekt in de loop van de middag de zon door. Lokaal kan het 12 graden worden en aangezien er weinig wind staat, zal dit volgens Weeronline „lenteachtig aanvoelen.”

Maandagavond koelt het flink af. In het binnenland kan het lokaal een graadje gaan vriezen en in de tweede helft van de nacht krijgen we te maken met nevel of mist.

Dinsdag begint de dag ook nog fris. Volgens Weeronline is de kans groot dat autoruiten in de ochtend gekrabd moeten worden maar in de loop van de ochtend gaat de zon op meer plekken schijnen en loopt de temperatuur op tot ruim 12 graden.

Woensdag wordt het iets bewolkter. We starten de dag met temperaturen rond het vriespunt en regionaal kan mist voorkomen. Het blijft wel overal droog maar de zon zal meer moeite hebben om door te breken vergeleken voorgaande dagen. Het wordt ongeveer 10 tot 13 graden.

Wisselvallig

Donderdag is het weerbeeld een stuk wisselvalliger. In de ochtend komt in het uiterste oosten eerst nog wat zon voor, maar al snel neemt de bewolking overal de overhand. Vanuit het westen trekt een regengebied over het land, waardoor het in heel het land gaat regen. De temperatuur schommelt tussen de 9 en 12 graden.

Vanaf vrijdag blijft het licht wisselvallig. We worden niet geteisterd door grote hoeveelheden neerslag maar wel dagelijks een enkele bui. Vooral vrijdag en zaterdag is dit het geval en zondag verloopt overwegend droog maar wel bewolkt, aldus Weeronline. Na het weekend gaat de zon weer vaker schijnen en worden de nachten opnieuw wat kouder.