Prominente Russen zijn hun leven niet zeker sinds de oorlog; Prigozjin de zoveelste?

Jevgeni Prigozjin, de leider van het omstreden Russische huurlingenleger Wagner, is mogelijk om het leven gekomen bij een vliegtuigcrash in Rusland. Een Wagnerlid beweert op sociale media dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten door de Russische luchtafweer. Prigozjin is, mocht hij inderdaad zijn overleden, niet de eerste Rus met een hoge functie die op onnatuurlijke wijze om het leven komt.