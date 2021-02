Kamer buigt zich verder over avondklok

Volg de updates van verslaggever Alexander Bakker onderaan dit bericht. Bekijk hier het debat live.

„Er zijn aannames, maar er ligt niets feitelijks. De maatregel is buiten proportioneel”, stelt Wilders. Desondanks is het nog maar de vraag of de rest van de Kamer er net zo over denkt. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff liet in een korte bijdrage weten voor verlenging te zijn. Het CDA hoopt dat het helpt om het voortgezet onderwijs snel te kunnen openen.

De avondklok ligt politiek gevoelig. In het najaar was een Kamermeerderheid tegen de invoering, op 23 januari werd de omstreden maatregel alsnog ingevoerd. Als compromis kreeg regeringspartij D66, eerder fel tegenstander, een half uurtje van het straatverbod in de avond af. Dinsdag sprak D66 steun uit voor verlenging.

Maandag kondigde het kabinet officieel aan de maatregel te willen verlengen. Er komt op 23 februari nog wel een tussenmoment waarop kan worden besloten om er vervroegd mee te stoppen.

Onderbouwing ontbreekt

De onderbouwing van de verlenging is niet heel stevig. Het Outbreak Management Team (OMT) schrijft in een laatste advies dat het effect niet los valt te beoordelen van de aanpassing van de bezoekbeperking (van twee naar één persoon over de vloer per dag). Verder beschikte het kabinet maandag nog niet over de actuele reproductiegetallen van het ‘klassieke’ coronavirus en de Britse variant.

Desondanks is de verwachting dat een Kamermeerderheid akkoord gaat met de verlenging. Dinsdag meldde het RIVM dat de Britse variant zich minder snel verspreidt dan aanvankelijk werd aangenomen.