Taliban verbieden schoonheidssalons voor Afghaanse vrouwen

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / EPA

KABUL - De Talibanregering in Afghanistan verbiedt alle schoonheidssalons voor vrouwen. De bedrijven hebben de opdracht gekregen binnen een maand de deuren te sluiten, wat betekent dat vrouwen in het land verder worden beperkt in hun bewegingsvrijheid.