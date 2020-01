Zeker tachtig doden coronavirus, 461 patiënten kritiek

De meeste doden zijn gevallen in de stad Wuhan, waar het longvirus uitbrak. Zeker 461 patiënten verkeren in kritieke toestand. China trekt ruim 60 miljard yuan (bijna 8 miljard euro) uit voor de bestrijding van het virus. Dat maakte het Chinese ministerie van Financiën maandag bekend.

De stad Wuhan is afgesloten om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Landen zoals de Verenigde Staten en Frankrijk hebben staatsburgers uit de stad gehaald met speciale vluchten. Ook andere steden in China hebben strenge maatregelen genomen om het virus te stoppen.

Door het Chinees Nieuwjaar dat afgelopen week werd gevierd reizen veel mensen door het land, waardoor het virus op veel plekken terecht kan komen. Naast China zijn ook besmettingen vastgesteld in onder meer Japan, Zuid-Korea, Frankrijk, Canada, VS en Thailand.

Evacuatie

Japan is het derde land dat een chartervlucht naar Wuhan stuurt om mensen uit de stad te halen. Alle Japanners die in de stad aanwezig zijn en terug willen naar Japan kunnen met het vliegtuig mee. Eerder kondigden de Verenigde Staten en Frankrijk vergelijkbare maatregelen aan. In die landen is het virus al bij mensen vastgesteld.

Een ambulancemedewerker in Wuhan. Ⓒ EPA

Mongolië sluit per direct de grenzen met buurland China. De regering wil zo het virus buiten de deur houden. Vooralsnog zijn er geen besmettingen gemeld in Mongolië. Ook sluit de regering alle onderwijsinstellingen in het land. Tot 2 maart gaan universiteiten en scholen dicht.

Nieuwjaar

In China is de vakantieperiode rond het Chinees Nieuwjaar verlengd tot 3 februari. De regering roept mensen op zo min mogelijk te reizen om de kans te verkleinen dat het virus zich verder verspreidt.