UNICEF: Nederlandse kinderen zijn het meest tevreden over hun leven

Daarmee zijn Nederlandse kinderen tussen 0 en 18 jaar nog nét een beetje gelukkiger dan hun leeftijdsgenoten in Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Finland. De kinderen in Chili, Bulgarije en de Verenigde Staten bungelen onderaan het UNICEF-klassement. Negen op de tien Nederlandse vijftienjarigen zijn tevreden met hun leven, constateert de VN-organisatie.

In het rapport zijn veel vraagstukken meegenomen, zoals scholing, gezondheid, obesitas, schermtijd, suïcide, kindersterfte, pesten en de mate waarin jongeren erin slagen snel nieuwe vrienden te maken.

UNICEF Nederland merkt wel op dat ondanks dat het goed gaat met de Nederlandse jeugd, geen enkel land in het rapport hoog scoort op álle vraagstukken. Opgroeien in een welvarend land blijkt geen garantie voor een gelukkig en gezond leven waarbij goed onderwijs vanzelfsprekend is, benadrukt UNICEF.

"We weten uit recent onderzoek dat Nederlandse jongeren de meeste stress ervaren door schooldruk", zegt directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland. "Naarmate die schooldruk groter wordt, ondervinden jongeren meer emotionele problemen en minder levenstevredenheid. Daar komt de coronacrisis nog bovenop." Volgens haar hebben kinderen en jongeren mentaal last van de coronapandemie. "Daarom moeten we extra alert zijn op hoe het met hen gaat."

Het VN-kinderfonds roept overheden op om "juist in tijden van corona de noodzakelijke beslissingen te nemen om het welzijn van kinderen te verhogen". Veel coronamaatregelen, zoals schoolsluitingen en een beperkte toegang tot gezondheidszorg, het thuiswerken van ouders en de economische gevolgen, hebben invloed op de mentale en fysieke gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Laszlo: "Juist de armste kinderen en families worden het hardst geraakt en dat kan zorgen voor een grotere ongelijkheid."