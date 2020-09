Israël weer totaal op slot: ’Samenleving gesloopt’

Een ondergrondse parkeergarage in Haifa is veranderd in een intensive care afdeling voor coronapatiënten. Ⓒ AFP

TEL AVIV - Israël gaat dicht. Vanaf morgen is in het land een nog striktere lockdown van kracht dan tijdens de eerste corona-golf in het voorjaar. „Het lijkt alsof we in een slechte sciencefiction-film zijn beland”, zegt Shula Kepler, die een kappersaak heeft in Ramat Gan. „Ik heb geen idee hoe ik de komende tijd doorkom, zowel financieel als mentaal.”