Om 10.30 uur al 33 graden in zuiden en oosten

Dat zegt weerman Raymond Klaassen van Weerplaza. Gisteren werd 40,7 graden gemeten in Gilze-Rijen waarmee het hitterecord werd aangescherpt. „Dat all-time record zullen we vandaag niet halen, maar ik verwacht lokaal ruim 39 graden in het zuiden”, zegt Klaassen. „Volgens mij merken mensen dat verschil in de praktijk niet.”

Vanochtend werd om 10.40 uur al 33,3 graden in Assen gemeten en ietsjes later was het 33,6 graden in Gilze-Rijen, zegt Weerplaza. „En dat loopt snel op.”

Koelere kust

In sommige gebieden wordt het wel aanzienlijk koeler. „We houden rekening met een zeewind in het zuid-westelijk kustgebied, daar wordt het minder warm”, zegt Klaassen. Dat is overigens relatief: het KNMI verwacht dat de maximumtemperaturen op de koelste plekken ’slechts’ rond de 32 graden liggen.

Ook worden aan het eind van de middag enkele onweersbuien verwacht in de zuidelijke provincies, en mogelijk in de Achterhoek, meldt Weerplaza.

Code oranje

Het KNMI heeft voor vandaag weer code oranje afgegeven, op alle plekken in het land met uitzondering van het Waddengebied. „Het hele land heeft te maken met extreme hitte”, meldt het KNMI.

Ook is het Nationaal Hitteplan van het RIVM is weer van kracht.

