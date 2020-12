’Trump zet gouverneur Georgia onder druk om overwinning Biden te herroepen’

Het is de zoveelste poging van Trump de uitslag van de verkiezingen in november in twijfel te trekken door zonder enig bewijs fraude als oorzaak van zijn nederlaag op te voeren. Kemp liet eerder al weten de president niet ter wille te kunnen zijn omdat hij daar de politieke macht niet voor heeft. Volgens de zegsman van The Post heeft hij ook nu het dringende verzoek van Trump van de hand gewezen.

Nadat ook een hertelling Trump niet de gewenste meerderheid in Georgia opleverde, hebben zijn advocaten een rechtszaak aangespannen om de uitslag ongeldig te verklaren. Dat gebeurde ook in andere staten van de VS, tot dusver zonder succes.

Trump bezoekt Georgia om campagne te voeren voor twee Republikeinse senatoren. Die nemen het op 5 januari op in een tweede stembusgang tegen Democratische rivalen. Het resultaat kan beslissend zijn voor de meerderheid in de Senaat, nu nog Republikeins.