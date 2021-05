Amsterdammer (40) klimt met mes op politieauto en valt agent aan

De politie rukte massaal uit naar de Hoofdweg in Amsterdam-West. Ver hoefden ze niet te rijden, want in de buurt zit een politiebureau. „Toen de politie hem aansprak rende hij met het mes af op een politieagent. Vanwege de gevaarlijke situatie is de man door de politie in zijn been geschoten”, twittert de Amsterdamse eenheid.

Volgens agenten was de man nog aanspreekbaar. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Op beelden van persfotografen is te zien dat er bloed op straat ligt, naast een politieauto. De politie gaat er ook vanuit dat hij autobanden van een politieauto lek heeft gestoken.

Onrust

Vrijdagavond werd de hoofdstad ook al opgeschrikt door een man met een mes. Hij stak op straat in op meerdere mensen, volgens ooggetuigen willekeurig. Een van hen, een 64-jarige man uit Amsterdam, is overleden. De verdachte zou een verwarde indruk hebben gemaakt; de politie zegt het tot nog toe niet als een terreurdaad te beschouwen.

