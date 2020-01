Elektroden in brein bij parkinson: ’Hoop op beter leven’

Parkinsonpatiënt Janet Gransbergen uit Dedemsvaart krijgt binnenkort een DBS-behandeling. Ⓒ VINCENT JANNINK

Het aantal Nederlanders met een hersenaandoening, zoals dementie of een beroerte, stijgt explosief de komende jaren. De ziekte van Parkinson zal zelfs met 70% stijgen tot bijna 83.000 patiënten in 2040, maakte de Hersenstichting vorige week bekend. Janet Gransbergen (53) hoopt op een kwalitatief beter leven door een operatie waarbij er elektroden in de hersenen worden geplaatst.