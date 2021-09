Premium Het beste van De Telegraaf

Samenwerking Australië, VS en VK leidt tot veel kritiek Woede over onderzeeboottroika

Door onze redactie buitenland

Australië krijgt niet alleen beschikking over de techniek om nucleaire onderzeeërs te bouwen, maar mag ook Amerikaanse kruisraketten aanschaffen om de ’boten’ mee te bewapenen. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Australië gaat nucleaire onderzeeërs bouwen als onderdeel van een veiligheidspact dat de VS, Groot-Brittannië en Australië hebben gesloten. Hoewel de Verenigde Staten het ontkennen zijn militaire strategen het erover eens dat dit een enorme verandering is in de Amerikaanse defensiepolitiek en een duidelijke waarschuwing richting Peking dat Washington bereid is ver te gaan bij het indammen van de militaire macht van China in de regio.