Dit is waarom huisparfum onmisbaar is voor de sfeer in huis (en zo kies je de juiste geur)

Ook in eigen huis wint verspreiding van een prettige geur terrein. Geurstokjes en -kaarsen zijn natuurlijk al jaren bekend, net als stekkers met chemische goedjes.

Bij uitgeverij Terra verscheen recent het boek Homemade huisparfum van Lesley Bramwell. Met daarin tips en recepten om eigenhandig die heel eigen geur te maken. Uiteindelijk vormt het dan net zo’n onmisbaar onderdeel in huis als die mooie vloer of dat bijzondere meubelstuk.

Onbewust

Bramwell legt in het boek uit hoe het komt dat geuren ons onbewust zo beïnvloeden. „Niets brengt een herinnering weer zo tot leven. Geur kan ons in de tijd laten reizen; naar mensen, situaties en plaatsen, naar onze herinnering aan een bepaald moment en ons gevoel van toen. Zo zullen we ons sneller blij en ontspannen voelen.”

De schrijfster pleit ervoor om voor elke situatie een andere geur te kiezen. De ene keer als er behoefte is aan concentratie op het werk, de andere keer een geruststellende versie bij neiging tot piekeren. Of, in tijden van verdriet, om de emoties te verzachten. „De juiste mix van essentiële oliën kan je leefomgeving volledig transformeren.”

Bramwell maakt gebruik van zeven essentiële kernoliën zoals bergamotvrucht (warme citrus), zwarte peper (pittig en houtig), cipres (houtig en kruidachtig), lavendel (zoet en mild), palmarosa (zoet en opwekkend), patchoeli (muskusachtig) en rozemarijn (fris en versterkend). Zij adviseert in het begin drie of vier kleine flesjes van kwalitatief goede oliën te kopen en daarmee te experimenteren.

Geduld

„Een geur ontwikkelen is vaak een langdurig proces dat gepaard gaat met vallen en opstaan en veel geduld. Begin met een druppeltje van elke olie op een geurstrookje of een stukje vloeipapier en schrijf de naam van de olie op het strookje. Onthoud dat geur zich ontwikkelt. Maak eens een eenvoudig mengsel van twee of drie oliën, laat het een nachtje staan en kijk dan hoe het ruikt.”

In het boek maakt Lesley Bramwell onderscheid tussen geuren voor verschillende ruimtes. Het uiteindelijke doel is een eigen huisparfumset te creëren, samengesteld uit oliën, geurige kruiden, bloemen en andere ingrediënten die meestal gewoon in huis zijn te vinden. Verder aandacht voor zelf geurkaarsen, rozenpotpourri, rookbundeltjes, wierook en een klimop- en kruidenkrans maken.

Wees voorzichtig met etherische oliën en volg de recepten nauwkeurig, want ze zijn behoorlijk krachtig. Een overdosis kan leiden tot hoofdpijn en duizeligheid.

Let op wat je koopt. Een goed merk vermeldt de Latijnse en Nederlandse naam, de houdbaarheidsdatum en veiligheidsinformatie op het etiket. Het flesje moet van donker glas zijn.