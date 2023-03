Storm Freddy eist meer dan vijfhonderd levens in zuidelijk Afrika

Vooral Malawi is hard getroffen door de storm. Daar kwamen zeker 438 mensen om het leven. Volgens de Verenigde Naties ervaren in het land meer dan een half miljoen mensen de gevolgen van de storm. Tienduizenden mensen verloren hun woning door de overstromingen en modderstromen die veroorzaakt zijn door de zware regenval van de afgelopen tijd.

Freddy is een van de sterkste stormen die ooit op het zuidelijk halfrond is waargenomen en is mogelijk de langst aanhoudende tropische cycloon ooit. De storm kwam vorig weekend voor de tweede keer aan land en liet een spoor van vernieling achter. In zes dagen tijd viel een hoeveelheid regen die normaal gesproken in ongeveer zes maanden naar beneden komt.