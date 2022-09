’FBI nam 11.000 documenten en 90 lege mappen mee uit Trumps resort in Florida’

Een rechter die zich buigt over het verzoek van Trump om een onafhankelijke arbiter (special master) aan te stellen onthulde de informatie over de inval in Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) vrijdag. Volgens The Guardian geven deze rechtbankdocumenten het beste beeld tot nu toe van wat er in Trumps resort gevonden werd.

FBI-agenten haalden 71 lege mappen uit het kantoor van Trump en 19 lege mappen uit een opslagruimte. Naast de 48 lege mappen met het opschrift „geclassificeerd” lagen er ook veertig lege mappen waar „gevoelige informatie” op stond. Waarom deze mappen geen papieren bevatten wordt niet duidelijk. Volgens de Britse krant kan de „opzienbarende ontdekking” erop wijzen dat sommige van de meest geheime Amerikaanse overheidsdocumenten ook na de FBI-inval nog niet zijn teruggevonden.

Top Secret

In het persoonlijke kantoor van de oud-president werden zeven documenten met het stempel ’topgeheim’ aangetroffen. Deze papieren moeten volgens Amerikaans protocol in overheidsfaciliteiten worden opgeborgen.

The New York Times schrijft dat langzamerhand duidelijk wordt hoe belangrijke overheidsdocumenten lukraak tussen andere spullen lagen. In één doos werden naast dertig krantenknipsels uit de periode 2008-2019 ook drie kledingstukken, een boek, elf vertrouwelijke, 21 geheime en 255 overheidsdocumenten of foto’s zonder classificering gevonden.

Bekijk ook: Israël houdt hart vast om kernwapendeal Iran

Volgens de Amerikaanse krant lijken zorgen over het „overtreden van regels die de nationale veiligheid moeten beschermen” dan ook terecht. Ook levert de onthulling extra bewijs dat de bewering van Trump dat hij alleen „gedeclassificeerde” documenten in huis had „onwaar” is, schrijft The New York Times.

Trump zou nog altijd niet geaccepteerd hebben dat hij de verkiezingen in 2020 verloor van Joe Biden. Ook is nog niet uitgesloten dat de Republikein een nieuwe poging doet om in 2024 weer in het Witte Huis te geraken.