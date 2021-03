OM: vervolging NAM om aardbevingen moet worden gestaakt

Er is volgens het OM geen bewijs van opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen. Dit houdt in dat strafrechtelijke vervolging van de NAM moet worden gestaakt, aldus het OM vrijdag.

In 2017 hadden de Groninger Bodem Beweging en enkele individuele klagers het gerechtshof in Arnhem gevraagd het OM op te dragen de NAM te vervolgen. Het hof stelde dat er aanwijzingen waren dat de NAM zich mogelijk schuldig maakte aan overtreding van de wet, door met het winnen van gas opzettelijk woningen te beschadigen waardoor er levensgevaar is voor bewoners.

Volgens het OM is er geen bewijs te vinden voor opzettelijk strafrechtelijk verwijtbaar handelen door de NAM. „We willen benadrukken dat met deze beoordeling niets wordt afgedaan aan het concrete leed dat klagers en andere gedupeerden tot op de dag van vandaag ondervinden van de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. En de daarmee gepaard gaande gevoelens van onveiligheid”, stelt het OM.

Het OM zegt zich te realiseren „dat het geduld van de gedupeerden op de proef is gesteld en dat zij teleurgesteld zullen zijn over de uitkomst van het onderzoek en de conclusie.”

Groninger Bodem Beweging: onbegrijpelijk

De Groninger Bodem Beweging noemt het oordeel van het Openbaar Ministerie onbegrijpelijk.

„Ik begrijp er helemaal niets van”, zegt voorzitter van de beweging Jelle van der Knoop. „Ongeveer 15.000 huizen worden versterkt, omdat de kans te groot is dat bij een zware aardbeving huizen instorten. Als dat geen levensgevaar is, begrijp ik het niet meer.”

Toen de gaskraan nog helemaal open stond, waren er voorspellingen voor een beving met een kracht van 5, aldus de voorzitter. „Dan was een groot deel van de huizen ingestort.”

De zaak is nu, zoals dat heet, „onder de rechter.” Het is nu aan het hof om te beslissen of het OM de vervolging kan staken of niet.