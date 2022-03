Premium Het beste van De Telegraaf

’Schatgraven’ in de kringloopwinkel: ’Mijn geluksdag, ik vind dit!’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

De kringloopwinkel krijgt het steeds drukker. Bezoekers Ronald en Mirjam Leusink uit Midwoud kopen op de valreep bij de kassa nog een antieke weegschaal. Ⓒ Martin Mooij

WIERINGERWERF - Kringloopwinkels muffig? Allang niet meer. Mensen met een smalle beurs staan zij aan zij met diegenen die duurzamer willen leven. Er is zelfs een kringloopketen: het eerste winkeltje RataPlan in Den Helder is uitgegroeid tot dertig winkels door het hele land. Assistent-manager Karen Flik, bijna twintig jaar werkzaam: „We blijven oog houden voor degenen die het écht nodig hebben.”