Bejaarde man overvallen op straat Amersfoort, politie zoekt getuigen

Ⓒ Politie Amersfoort

Amersfoort - In de nacht van zondag op maandag is in Amersfoort een man van 71 op straat beroofd. De man, woonachtig in Amersfoort, raakte lichtgewond door de roofoverval.