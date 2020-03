Kamer mikt op bonus voor tegen corona knokkend zorgpersoneel

De motie werd ingediend door Femke Merel van Kooten, het Kamerlid dat zich vorig jaar van de Dierenpartij afsplitste.

Volgens haar verdienen zorgverleners die in de frontlinie staan om het coronavirus te bestrijden een financiële opsteker. Ze kregen dinsdagavond wel een ’nationaal applaus’, maar zouden die waardering ook best in hun portemonnee mogen voelen, vindt politieke 1-pitter Van Kooten.

De andere partijen zijn dat roerend met haar eens. Het kabinet moet dus nagaan of zo’n extraatje erin zit.