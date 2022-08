Bezos’ superjacht ’stiekem’ naar Rotterdam gevaren

Eerder dit jaar ontstond enorme commotie om het plan van superjachtenbouwer Oceanco in Alblasserdam om het meer dan 500 miljoen euro kostende schip van Bezos naar Rotterdam te transporteren. Daarvoor moest echter wel een deel van de monumentale Hef worden verwijderd. Veel Rotterdammers, en uiteindelijk ook de gemeenteraad, vonden dit echter een uiterst onzalig plan.

Het schip van Bezos zou met de masten erop een stuk hoger zijn dan de doorvoerhoogte van De Hef. Die is met zijn 46 meter (als het beweegbare deel helemaal omhoog staat) niet hoog genoeg. De hele discussie om ’De Hef van Jeff’ ging de hele wereld over en verscheen in diverse media in Amerika, Europa en Azië, uiteraard omdat het ging om het nieuwste speeltje van miljardair Bezos.

Het schip, met als projectnaam Y721, ligt nu – zonder masten - bij de scheepswerf Greenport Rotterdam aan de Eemhaven. Het is daarnaartoe gebracht door transporteur Koninklijke Van der Wees.

Bekijk ook: Bouwer jacht Bezos trekt voornemen aanvraag demontage brug in

’Andere route gekozen’

Manager watertransporten Rick Wansink van Van der Wees wil alleen bevestigen dat het bedrijf het transport heeft verzorgd, en dat het superjacht niet onder De Hef is doorgegaan. „Er is een andere route gekozen. Meer willen we er niet over kwijt; we hebben een geheimhoudingsplicht ten opzichte van onze opdrachtgever.”

Bij de scheepswerf Greenport in Rotterdam-Pernis kunnen nu de masten op het jacht worden gezet, waarna het zonder belemmeringen de Noordzee op kan varen of kan worden gebracht.

Bouwer Oceanco in Alblasserdam wilde niet reageren op de doorvaart van het jacht naar Rotterdam en verwees naar het ’hoofdkantoor’ in Monaco. Het bedrijf zou eerder last hebben gehad van bedreigingen als het toch zou vragen aan de gemeente Rotterdam om De Hef deels te ontmantelen. Op die geruchten wilde het bedrijf destijds ook niet reageren.

Het superjacht van Bezos is met zijn 127 meter de langste dat ooit is gebouwd.