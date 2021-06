Koninklijke broedertwist William en Harry verdeelt Britten: vrouwen zien Meghan als boze heks

Ⓒ Getty images

LONDEN - Britten kijken met spanning uit naar de onthulling van het beeld van prinses Diana, deze donderdag tijdens een ’intieme bijeenkomst’ in Kensington Gardens, nabij de plek waar Diana de laatste jaren van haar leven woonde. Natuurlijk zijn ze benieuwd naar het beeld, maar de lichaamstaal van prinsen William en Harry is nog intrigerender. Is er sprake van verbroedering, of is er een nieuwe fase te ontdekken in deze nu al ruim twee jaar sluimerende broedertwist?