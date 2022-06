Kaag: ’Overheid gaat Schiphol-passagiers niet compenseren’

De minister verschijnt dinsdag in de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over het schrappen van zomervluchten op Schiphol. Honderdduizenden Nederlanders vrezen dat hun vakantie in het water valt. Binnenkort moeten de luchtvaartmaatschappijen bekend maken welke vluchten niet doorgaan.

„We vinden het met z’n allen ontzettend vervelend dat zoveel mensen in onzekerheid leven”, zegt Kaag. „Iedereen spaart voor de zomervakantie. Men kijkt er naar uit, zeker na twee lange coronajaren. Het moment is gekomen, hè, ik kan met m’n tasje of koffertje op reis, kort of lang.”

Volgens Kaag – die met haar ministerie van Financiën de grootste aandeelhouder is van Schiphol – hebben zij en collega-minister Mark Harbers (Infrastructuur) veel contact met de luchthaven. „Alle sporen zijn uitgezet”, zegt ze. Zo gaan de salarissen van het Schiphol-personeel omhoog en wordt extra personeel getraind. Over een paar weken zou het aantal vliegbewegingen weer kunnen toenemen, zegt Kaag ook.

’Geen compensatierol voor overheid’

Tweede Kamerleden vragen zich af wat de overheid kan doen voor gedupeerde reizigers. „Ik mis echt het gevoel dat de aandeelhouder alles op alles wil zetten om het op te lossen”, zegt JA21-Kamerlid Maarten Goudzwaard. Volgens Kaag is zij ’niet verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele sturing’. „Het kabinet vertrouwt dat de heer Benschop deze zaak voortvarend blijft aanpakken en zal oplossen.”

Volgens Kaag is het straks aan de luchtvaartmaatschappijen om passagiers te compenseren. Maatschappijen kunnen reizigers omboeken, een andere optie aanbieden, vouchers uitdelen of hun geld teruggeven. „Er is geen compensatierol voor de overheid”, zegt ze. „Hoe begrijpelijk ik het ook vind dat mensen denken dat de overheid iets gaat doen, maar dat is écht niet zo.”

Ze wil benadrukken dat het niet alleen maar kommer en kwel is op de nationale luchthaven. „Er gaat ook heel veel wél goed op Schiphol. Ik denk dat de heer Benschop met zijn team echt aan de lat staat om nu al die hele urgente verbetertrajecten door te voeren.”