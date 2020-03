Twintig tips over moord op Bas Vijzelaar

Volgens de politie bevatten de tips „zeer bruikbare informatie.” Ze roepen alsnog iedereen op die iets weet over de moord om zich te melden. Maandag werd een 30-jarige man uit Ouderkerk aan de Amstel in verband met de zaak opgepakt.

De 33-jarige Vijzelaar werd zaterdag dood aangetroffen in een auto in het Amsterdam-Rijnkanaal. Vrijdag zou de horlogeverkoper een aantal horloges in Vinkeveen bekijken, een dag later werd hij als vermist opgegeven. Zaterdagochtend zag een voorbijganger bloed, glas en een mobiele telefoon liggen op de Kanaaldijk Oost bij Breukelen. Na de inzet van een sonarboot en duikers vond de politie de Mercedes en het lichaam van Vijzelaar in het kanaal. De horlogeverkoper bleek te zijn doodgeschoten.