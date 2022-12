KNMI: ’2022 is het zonnigste jaar ooit gemeten’

En Nederland wordt alsmaar zonniger, stelt het KNMI. Vooral in het eerste zomerhalfjaar, van april tot en met september is dit het geval, waarin sinds begin deze eeuw de zonneschijn met 192 uur oftewel met 16 procent is toegenomen. De relatieve luchtvochtigheid nam daarentegen met 4 procent is af, van 78 naar 74 procent. Bij lagere relatieve vochtigheid raakt de lucht minder snel verzadigd met waterdamp, ontstaan er minder snel wolken en is er meer zon. Ook kan meer zon leiden tot uitdroging van de bodem en zo tot lagere relatieve vochtigheid.