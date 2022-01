OM: nog een aangifte in zedenzaak The Voice of Holland

De eerste liveshow van The Voice of Holland Ⓒ ANP / ANP Kippa

HILVERSUM - Er is nog een aangifte binnengekomen rond de zedenzaak van het tv-programma The Voice of Holland. De woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Noord-Holland kan niet zeggen of deze aangifte ook tegen Ali B is.