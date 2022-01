Tweede aangifte tegen Ali B

De aangifte betreft een zedenzaak, zegt de advocaat van de rapper. Ali B „betwist volledig dat hij enig strafbaar feit heeft gepleegd”, aldus Swier. Hij wil verder niet op de zaak ingaan. „We houden het bij de ontkenning.”

Een woordvoerder van het OM in Noord-Holland meldde woensdag dat er dinsdag nog een aangifte was gedaan in de zedenzaak rond het televisieprogramma The Voice of Holland, maar of die tegen Ali B was, kon de woordvoerder niet zeggen. Of het gaat om iets dat lang geleden speelde, of recent, kon de woordvoerder ook niet vertellen. De aangifte moet nog worden beoordeeld. Hoelang dat gaat duren, is eveneens nog onduidelijk.

Er lag al een aangifte tegen Ali B in het tv-programma The Voice of Holland, naar verluidt van een oud-deelnemer.

Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bandleider Jeroen Rietbergen erkende daarop dat aantijgingen aan zijn adres juist zijn en hij stapte op. Hij had relaties van „seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte Linda de Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

RTL heeft de samenwerking met Ali B voorlopig opgeschort, zo maakte de omroep woensdag bekend.

