Race tegen oprukkende kunstmatige intelligentie: wie beschermt ons?

Kunstmatige intelligentie rukt op in ons dagelijks leven. De ontwikkelingen gaan alleen zo snel dat techprominenten onlangs opriepen op de pauzeknop te drukken om risico’s rond slimme computers in te dammen. Juist de overheid is er voor zaken waar we als individu nauwelijks grip op hebben. Maar kan de overheid het tempo wel bijbenen?