’Geen technische missers rond instorten uitvak NEC’ Hossen in stadion nog wel veilig? ’Probleem opgelost als iedereen moet zitten’

De tribune met hossende supporters bezwijkt. Ⓒ ANP/hh

Nijmegen - Met het neerzetten van stoelen in de uitvakken van voetbalstadions kan worden voorkomen dat hossende supporters door tribunes zakken. Tegen excessief gedrag zoals afgelopen zondag NEC-stadion De Goffert is een stadion niet te ontwerpen. Dat stelt Andries Broersma van Ingenieursbureau Broersma in de jongste editie van vakblad Cobouw.